Zella-Mehlis - Sechs Menschen, darunter drei Kinder, sind bei einem Unfall in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) teils schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Autofahrer machte am Abend an einer Kreuzung zunächst den Anschein, recht abbiegen zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr dann aber geradeaus und rammte den Wagen eines 62-Jährigen. Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar. Die beiden Fahrer kamen schwer verletzt in eine Klinik. Im Wagen des 45-Jährigen saßen drei Kinder, die leicht verletzt wurden.