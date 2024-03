Dresden - Bei einem Brand in einer Montagehalle in Dresden sind am Montag sechs Menschen verletzt worden. Dort war am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache Styropor in Brand geraten, wie die Feuerwehr informierte. Dadurch entstand dichter Rauch. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, hätten mehrere Menschen den giftigen Rauch eingeatmet. Die zehn Beschäftigten konnten die Halle aber selbstständig verlassen. Sechs von ihnen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

65 Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst kamen den Angaben zufolge zum Einsatz. Sie hätten den Brand rasch gelöscht, hieß es. Anschließend wurde die Halle mit speziellem Gerät belüftet.