Bremen - Nach einer Auseinandersetzung in einer Bremer Shisha-Bar sind sechs Männer mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Beteiligten setzten Möbelstücke, Eisenstangen und mindestens ein Messer ein, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Den Angaben nach waren in der Nacht auf Sonntag zwei Gruppen in der Shisha-Bar in Streit geraten. Polizeikräfte stießen vor Ort auf etwa 20 Beteiligte und Zeugen, die sich laut Mitteilung „zumeist unkooperativ“ verhielten. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauerten an, hieß es.