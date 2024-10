Schortens - Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter im Kreis Friesland ist ein sechsjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Das Kind musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, so eine Sprecherin der Polizei. Das Mädchen habe am frühen Abend eine Landstraße überquert. Bei dem Fahrer des Transporters und mutmaßlichen Unfallverursacher handle es sich um einen 19 Jahre alten Mann.