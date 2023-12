Berlin - Ein Sechsjähriger ist in Berlin-Rudow von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der Junge mit seiner Mutter am Freitagmorgen den Neudecker Weg überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei vom Wagen eines 45-Jährigen erfasst und beim Aufprall durch die Luft geschleudert worden. Die Mutter blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Junge wurde mit Verletzungen unter anderem an Kopf und Beinen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt noch den genauen Unfallhergang.