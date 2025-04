Jena - Unbekannte haben aus einem Geldautomaten im Jenaer Ortsteil Drackendorf einen sechsstelligen Geldbetrag gestohlen. Bereits am Sonntag in den frühen Morgenstunden verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zum rückwärtigen Bereich des Automaten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Tat wurde demnach erst am Montag bekannt.

Sämtliche elektrische Leitungen wurden durchtrennt und der Automat gewaltsam geöffnet. Die Täter entkamen unerkannt mit den Geldkassetten. Neben der Beute verursachten sie einen Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt.