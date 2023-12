Wurzen - Ein Feuer in einer Lagerhalle in Wurzen (Landkreis Leipzig) hat zu Wochenbeginn großen Schaden angerichtet. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Feuer am Montagnachmittag im Ortsteil Kühren ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Paletten mit Verpackungsmaterial in Brand geraten, das Feuer griff dann auf angrenzende Trennwände über. Zur genauen Ursache wird noch ermittelt. Der Schaden wurde auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.