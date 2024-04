Görlitz - Ein Lottospieler aus dem Landkreis Görlitz ist Gewinner von 4 697 022 Euro. Mit 6 Richtigen plus Superzahl aus der Ziehung am Samstag knackte er als bundesweit Einziger den Jackpot, wie Sachsenlotto am Montag mitteilte. Im Moment sei der Gewinner jedoch noch unbekannt, da er seinen Lottoschein ohne Kundenkarte eingereicht hatte. „Es ist der sechste Sachsenlotto-Millionengewinn im noch jungen Jahr - so viele, wie wir im gesamten letzten Jahr beglückwünschen konnten. So kann es weitergehen“, sagt Frank Schwarz, Geschäftsführer der sächsischen Lotto-GmbH.