Boblitz - In der Nacht soll ein Sechzehnjähriger im Landkreis Oberspreewald-Lausitz am Steuer eines Autos unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, wurde er zwischen Boblitz und dem Spreewald-Dreieck von Beamten gestoppt. Ein erster Drogentest schlug demnach positiv auf Amphetamine und Kokain an. Nach einer Blutprobe wurde er in eine Jugendhilfeeinrichtung des Landkreises gebracht.

Der Sechzehnjährige machte bei der Kontrolle zuerst falsche Personalangaben und konnte keinen Führerschein vorweisen, wie die Polizei erklärte. Erst eine Datenprüfung bestätigte demnach das Alter und die Identität des Fahrers.