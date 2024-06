Leipzig/Chemnitz - Die Seelöwen im Zoo Leipzig werden Ergebnis-Orakel für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Tiere haben Spaß am Spiel mit Bällen und werden am Ende ihres Trainings in den kommenden Wochen die Resultate der deutschen Nationalmannschaft vorhersagen, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. Der erste Orakel-Einsatz stehe an diesem Donnerstag an, am Vortag des EM-Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland in München.

Auch andernorts sind Zootiere vor den EM-Spielen im Einsatz. Die Ergebnisse des deutschen Teams würden von verschiedenen Tieren im Tierpark Chemnitz orakelt, teilte die Stadt mit. Den Anfang machen an diesem Mittwoch die Erdmännchen zum Ergebnis des Eröffnungsspiels. In der kommenden Woche soll es dann um die beiden weiteren Vorrundenspiele des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Ungarn und die Schweiz gehen.