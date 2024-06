Leipzig - Die Seelöwen im Zoo Leipzig setzen auf einen deutschen Sieg im Achtelfinale der Fußball-EM gegen Dänemark. Seelöwin Sissi hatte am Freitag in dem Wasserbecken die Wahl zwischen einem Frisbee für Deutschland und einem für Ungarn gehabt. Sie habe sich zielsicher für das Spielzeug mit der deutschen Flagge entschieden, teilte der Zoo mit. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt am Samstag (21.00 Uhr) gegen Dänemark um den Einzug ins Viertelfinale.