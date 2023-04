Borkum - Ein vor Borkum auf Grund gelaufenes Fischereischiff ist von Seenotrettern befreit und wieder sicher in den Hafen gebracht worden. Das 330 Tonnen schwere niederländische Schiff war am Donnerstagabend aus Eemshaven ausgelaufen. Nach einem Maschinenausfall havarierte das Schiff in der Nähe der Insel Borkum, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mitteilte. Die starke Strömung trieb das havarierte Schiff aus dem Fahrwasser auf eine Sandbank.

Der Seenotrettungskreuzer „Hamburg“ übergab der Besatzung des auf Grund gelaufenen Schiffes eine Schleppleine und zog das 30 Meter lange Schiff wieder in tieferes Wasser. Von dort schleppten die Seenotretter das Schiff wieder nach Eemshaven.