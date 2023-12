Dresden - Auf der Elbe in Dresden-Pieschen ist ein Segelboot gekentert - ein Mann wird noch immer vermisst. Wie ein Bereitschaftspolizist der Wasserschutzpolizei berichtete, hatten mehrere Zeugen am Donnerstagmittag das umgekippte Boot gemeldet. Die zwei Insassen seien dabei über Bord gegangen. Der 28 Jahre alte Bootsinhaber habe sich retten können und sei von Kräften der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei in Sicherheit gebracht worden. Sein 36 Jahre alter Begleiter blieb demnach zunächst verschwunden. Eine stundenlange Suchaktion verlief laut Polizei bis zum Einbruch der Dunkelheit erfolglos. Zuvor hatte „Tag24“ von dem Unglück berichtet.