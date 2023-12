Dresden - Auf der Elbe in Dresden-Pieschen ist am Donnerstag ein Segelboot gekentert - ein Mann wird seitdem vermisst. Der 36-Jährige wurde per Hubschrauber und mit Booten gesucht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Suche aber wegen der Dunkelheit am Donnerstagabend vorübergehend eingestellt. Sie solle am Freitag, wenn es hell werde, fortgesetzt werden.

Nach Polizeiangaben hatten mehrere Zeugen am Mittag das umgekippte Boot gemeldet. Die beiden Insassen seien dabei über Bord gegangen. Der 28 Jahre alte Bootsinhaber habe sich retten können und sei von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei in Sicherheit gebracht worden. Der Mann sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, so die Polizeisprecherin. Sein 36 Jahre alter Begleiter blieb verschwunden. Zuvor hatte „Tag24“ von dem Unglück berichtet.