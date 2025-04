Ein Segelboot strandet vor Norderney auf einer Sandbank, die Brandung bedroht die Jacht mit sechs Menschen an Bord. Die Seenotretter sind zur Stelle - und haben eine deutliche Warnung dabei.

In der Nordsee

Vor der Insel Norderney läuft ein Segelboot mit sechs Menschen an Bord auf eine Sandbank auf. (Symbolbild)

Norderney - Seenotretter haben eine vor der Insel Norderney auf eine Sandbank aufgelaufene Segeljacht mit sechs Menschen an Bord aus ihrer gefährlichen Lage befreit. Das Boot mit zwei Erwachsenen und vier Kindern sei am späten Montagnachmittag auf der Sandbank etwa 1,8 Kilometer nördlich der Insel „festgekommen“, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Das rund neun Meter lange Boot sei in Gefahr gewesen, von der Brandung der Nordsee leckgeschlagen zu werden. Ein Seenotrettungskreuzer schleppte die Jacht frei, die Familie blieb unverletzt.

Der Skipper des Segelbootes hatte der Rettungsleitstelle See nach Angaben der Retter zuvor gemeldet, bei ablaufendem Wasser und östlichen Winden vor Norderney auf eine große Sandbank zwischen den Fahrwassern aufgelaufen zu sein. Die Retter schafften es trotz der schweren Brandung, eine Leinenverbindung herzustellen und das Boot freizuschleppen. Der Havarist wurde sicher nach Norddeich gebracht.

Die Seenotretter warnten, das Seegatt - ein Durchlass mit starker Strömung - zwischen den Ostfriesischen Inseln Juist und Norderney gelte auch unter erfahrenen Seglern als anspruchsvoll. Nötig sei eine exakte Navigation, weil die Fahrwasser an gefährlichen Sandbänken vorbeiführten. Eine Strandung dort sei „extrem gefährlich“ für Schiff und Besatzung. Außerdem könnten sich die Fahrwasser immer wieder verlagern.