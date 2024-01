Wilhelmshaven - Eine Segeljacht ist an ihrem Liegeplatz an der Wiesbadenbrücke in Wilhelmshaven gesunken. Ein Anwohner habe sich deswegen am Sonntagmorgen bei der Polizei gemeldet, teilte die Wasserschutzpolizei am Abend mit. Warum die Jacht sank, blieb zunächst unklar. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei stellten aber kein Austreten von Betriebsstoffen fest. Es seien Ermittlungen aufgenommen worden, hieß es.