Dresden - Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz will den Nachwuchs zum Engagement in der Kirche bewegen. In einem persönlichen Brief weist er etwa 6000 Jugendliche der 9. Klasse, die durch Taufe und Konfirmation zur Kirche gehörten, auf die verschiedenen Möglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit, aber auch auf auszuübende Berufe in Kirche oder Diakonie hin, wie das Landeskirchenamt in Dresden am Mittwoch mitteilte.

Beigelegt sei eine Broschüre, die auf Gelegenheiten zum Ausprobieren verweise wie ein Schülerpraktikum, das Freiwillige Soziale oder ein Auslandsjahr - und über einen QR-Code können sich die Adressaten live den Segen des Bischofs zusprechen lassen.

Laut Bilz engagieren sich viele junge Leute in den Gemeinden und der Evangelischen Jugend. „Sie gestalten das Gemeindeleben mit, erleben tolle Sachen zusammen und bringen neue Ideen und „frischen Wind“ in die Gemeinde“, sagte er.