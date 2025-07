Paul Seguin ist nach zwei schwierigen Jahren bei Schalke 04 wieder in der Hauptstadt. Jetzt aber bei der Hertha und nicht bei Union. Der Berliner Farbwechsel war nicht frei von Sorgen.

Seguin kündigt an: Kein Jubel bei Tor auf Schalke

Paul Seguin will mit der Hertha in die Bundesliga aufsteigen.

Kitzbühel - Paul Seguin will den Bundesliga-Aufstieg mit Hertha BSC ohne negative Erinnerungen an seine Ex-Clubs Union Berlin und Schalke 04 schaffen. Positiv überrascht war der 30-Jährige über den Empfang in der Hauptstadt durch die Anhänger des Zweitligisten.

„Natürlich hatte man im Hinterkopf, "oh, was könnte passieren", aber ich muss sagen, die Fans haben mich super aufgenommen, ich habe nicht einmal negatives Feedback bekommen“, sagte Seguin angesichts der Rivalität zwischen Hertha und Union bei einem Mediengespräch im Trainingslager in Kitzbühel.

Fehler auf Schalke

Die Saison 2022/23 spielte Seguin in Köpenick, schoss auch ein Tor im Derby beim 2:0-Auswärtssieg im Olympiastadion. Zwei Jahre war er anschließend auf Schalke und blickt nun selbstkritisch auf die Zeit im Revier. „Es sind Sachen passiert, die nicht so schön waren, wo ich Fehler gemacht habe, wo der Verein Fehler gemacht hat. Ich bin kein Mensch, der sagt, ich bin fehlerfrei“, sagte Seguin.

Die Zeit bei den Königsblauen sei „sehr lehrreich“ für ihn gewesen. Sollte er im Zweitliga-Auftaktspiel in Gelsenkirchen am 1. August (20.30 Uhr/Sat.1/Sky) für die Hertha treffen, werde er trotz der schweren Zeit aus Respekt nicht jubeln.

Ein wichtiger Grund für den Wechsel zur Hertha sei die erneute Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Leitl. Gemeinsam stiegen beide mit der SpVgg Greuther Fürth einst in die Bundesliga auf. „Er ist als Trainer extrem konsequent. Er hat eine sehr gute Aura, so würde ich es beschreiben. Man hat einfach Respekt“, beschrieb Seguin seinen Coach.

Nach Wadenblessur noch nicht bei 100 Prozent

Nach einer Wadenblessur ist Seguin im Trainingslager wieder belastbar. „Ich bin ganz gut in Shape. Noch nicht bei 100 Prozent, aber ich bin auf einem guten Weg, ich versuche alles, um auf 100 Prozent zu kommen“, versicherte der gebürtige Magdeburger vor dem Testspiel der Hertha am Freitag (18.00 Uhr) bei Austria Wien.