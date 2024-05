Bremen - Nach einem Angriff auf einen sehbehinderten 56-Jährigen in Bremen sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte hatten den Mann am Freitag beim Spaziergang in einem Naturschutzgebiet im Stadtteil Huchting geschubst und beleidigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 56-Jährige stürzte, ein Hund biss ihm ins Bein. Die Angreifer nahmen ihm den Blindenstock weg, beschädigten diesen und flüchteten dann. Das Opfer wurde im Krankenhaus behandelt.

Laut Aussagen des 56-Jährigen soll es sich bei den Tätern um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.