Der Ton in Stuttgart wird rauer. Nach dem Remis in Kiel nimmt sich Trainer Sebastian Hoeneß die Spieler zur Brust. Gegen Leverkusen sehnt er sich nach mehreren packenden Duellen nach einem Sieg.

„Sehr klare Worte“: Hoeneß macht Ansage an VfB-Stars

Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß hat den Profis des VfB Stuttgart angesichts der jüngsten Negativserie eine deutliche Ansage gemacht. Er habe nach dem 2:2 bei Aufsteiger Holstein Kiel das Gespräch mit der Mannschaft gesucht, berichtete der Coach des deutschen Fußball-Vizemeisters.

„Ich habe schon in der Halbzeitpause am Samstag sehr klare Worte gefunden. Am Sonntag waren sie noch mal klarer und vielleicht auch ein bisschen lauter“, sagte Hoeneß. Er sei mit der Leistung „nicht einverstanden“ gewesen und habe das „zum Ausdruck gebracht“.

Vor allem in der ersten Hälfte in Kiel hatte der seit nunmehr vier Bundesliga-Spielen sieglose VfB enttäuscht. Nach nur fünf von 21 möglichen Punkten aus den vergangenen sieben Partien ist die erneute Europapokal-Qualifikation der Schwaben in Gefahr.

Auch Leverkusen angeschlagen

Am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) treffen die Stuttgarter zum Abschluss des 26. Spieltags auf den angeschlagenen Double-Sieger Bayer Leverkusen. Dieser kassierte zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Serie und schied dabei gegen den FC Bayern München aus der Champions League aus.

„Wir wollen jetzt endlich mal gewinnen. Wir waren oft genug nah dran“, sagte Hoeneß nach mehreren packenden Duellen mit der Werkself in der jüngeren Vergangenheit. Sein Team brauche dafür aber eine „absolute Topleistung“.