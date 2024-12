Sehr warm und sehr nass - 2024 mit neuen Rekorden in Sachsen

Offenbach/Leipzig - Wetterexperten vermelden für das Jahr 2024 für Sachsen eine Rekordwärme. Die Durchschnittstemperatur lag bei 10,7 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer vorläufigen Bilanz mitteilte. Der bisherige Durchschnitt für die internationale Referenzperiode von 1961 bis 1990 beträgt 8,1 Grad Celsius.

Schon der letzte Winter war demnach der zweitmildeste seit Beginn der Aufzeichnungen, gefolgt von einem rekordwarmen Frühjahr. Und am 4. September meldete Leipzig mit 34,9 Grad einen neuen Hitzerekord für diesen Monat.

Mit einer Tagesregenmenge von mehr als 100 Litern pro Quadratmeter sorgte am 18. August ein extremes Starkregenereignis zwischen Dresden und dem Osterzgebirge für Überschwemmungen. Insgesamt fielen in Sachsen 752 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, was über dem langjährigen Mittel von 699 Litern liegt.

Der Herbst setzte die ungewöhnlich warmen Temperaturen fort. Das Jahr 2024 bleibt vielen somit sowohl durch Hitze als auch durch teils extreme Wetterereignisse in Erinnerung.