Das war ein starker Auftakt: Ella Seidel gewinnt im Billie Jean King Cup deutlich gegen eine Türkin. Nach ihr ist die deutsche Topspielerin Eva Lys dran.

Ismaning - Die deutschen Tennisspielerinnen sind mit einem Sieg in die Playoffs des Billie Jean King Cups gestartet. Nationalmannschaftsdebütantin Ella Seidel gewann das erste Einzel gegen die Türkin Berfu Cengiz in knapp einer Stunde mit 6:1, 6:1. Im Duell der DTB-Auswahl mit dem Team vom Bosporus sorgte die 20-Jährige für das 1:0, ehe Topspielerin Eva Lys an der Reihe war.

Für Lys stand in Ismaning bei München das Match gegen Zeynep Sonmez an. Im abschließenden Doppel sind Anna-Lena Friedsam und Jule Niemeier nominiert.

Die Deutschen treffen in dem Dreierturnier um den Verbleib in der Weltgruppe am Sonntag zudem auf Belgien; tags zuvor stehen sich die Belgierinnen und die Türkinnen gegenüber. Nur der Gruppensieger bleibt bei dem wichtigsten Mannschaftswettkampf im Frauen-Tennis in der Elite-Klasse.