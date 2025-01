In der Nacht wird die Polizei wegen einer möglichen Bedrohungslage informiert. Weil eine Waffe im Spiel sein soll, wird auch das SEK angefordert.

SEK-Einsatz in Zeitz: Dekorationswaffe sichergestellt

In Zeitz kam es in der Nacht zu einem Einsatz des SEK. (Symbolbild)

Zeitz - In der Nacht war ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in Zeitz (Burgenlandkreis) im Einsatz. Zeugen hätten die Polizei über eine mögliche Bedrohungslage informiert, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Da der Einsatz einer Schusswaffe nicht ausgeschlossen werden konnte, sei das SEK alarmiert worden. Bei einem 53-jährigen Tatverdächtigen sei schließlich tatsächlich eine Waffe gefunden worden. Dabei habe es sich aber um eine nicht schussfähige Dekorationswaffe gehandelt, so ein Polizeisprecher. Von der Waffe sei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr ausgegangen. Die Polizei ermittelt nun, ob es tatsächlich zu einer Bedrohung mit der gefundenen Waffe gekommen ist.