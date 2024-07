Das SEK hat in der Nacht einen Mann in Prenzlauer Berg festgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Das Spezialeinsatzkommando hat einen Mann in Berlin-Prenzlauer Berg festgenommen. Der Mann hatte am Montagabend in einer Wohnung randaliert, wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte. Die SEK-Kräfte überwältigten ihn und nahmen ihn fest, wie es hieß. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.