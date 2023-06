Salzwedel - Ornithologen haben in der Altmark eine seltene Entenart entdeckt. Es handele sich um eine vom Aussterben bedrohte Knäkente mit acht Jungen, teilte der BUND Sachsen-Anhalt am Mittwoch mit. Die Tiere seien an den Brietzer Teichen bei Salzwedel gesichtet worden. Olaf Olejnik vom BUND bezeichnete die Sichtung als „kleine Sensation“, da die Knäkente in der Regel in Deutschland oft nur zum Durchzug vorbeikomme. Nur etwa 1500 Reviere seien in Deutschland bekannt, darunter 40 in Sachsen-Anhalt, überwiegend im Elbtal.

Die Knäkente steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Vogelarten.