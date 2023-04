Wolfsburg - Nach der emotionalen Achterbahnfahrt wollte Maximilian Arnold nur noch nach Hause. „Ich werde mir auf der Couch einen reinhauen und dann hoffen, dass es schnell Montag wird“, sagte der Kapitän des VfL Wolfsburg nach dem 2:2 (0:2) gegen den FC Augsburg, bei dem er am Samstag unfreiwillig eine der Hauptrollen gespielt hatte. Erst unterlief Arnold bereits in der zweiten Minute per Kopf ein Eigentor, dann schoss er wenig später einen Elfmeter über das Tor.

„So etwas ist mir noch nie passiert“, sagte Arnold (28). Nicht wirklich überraschend, denn in der Bundesliga-Geschichte erlebten zuvor nach Informationen der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ nur Mario Basler und Stefan Kuntz so ein doppeltes Missgeschick.

In der Halbzeit musste sich Arnold nach eigenen Angaben dann auch erst einmal sammeln. Doch eine Auswechslung kam für den Routinier nicht infrage. „Ich habe mir gedacht: Ich brauche mich nicht hängenzulassen, ich habe nicht umsonst die Binde“, sagte Arnold. „Ich muss vorangehen. Und das habe ich dann auch gemacht.“

Mit Erfolg: Das 1:2 durch Luca Waldschmidt (84.) bereitete Arnold vor. Und weil Felix Nmecha in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang, endete der Tag für Arnold trotzdem noch halbwegs versöhnlich.