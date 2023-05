Dresden - Die Semperoper Dresden soll in den kommenden Tagen wieder zur Pilgerstätte für Wagner-Fans aus dem In- und Ausland werden. An diesem Sonntag sowie am 10. und 14. Mai hat die Sächsische Staatsoper „Die Meistersinger von Nürnberg“ mit Georg Zeppenfeld in der Partie des Hans Sachs angesetzt. Neben ihm, Adrian Eröd als Sixtus Beckmesser und Christa Mayer als Magdalena wird Tomislav Mužek sein Rollendebüt als Walther von Stolzing in Dresden geben, teilte die Oper am Mittwoch auf Anfrage mit. Die musikalische Leitung hat Chefdirigent Christian Thielemann.

„Die Meistersinger von Nürnberg“ kamen 1869 - im Jahr nach der Uraufführung in München - erstmals in Dresden auf die Bühne. Bis 2007 folgen acht weitere Neuinszenierungen. Die jetzige Inszenierung von Jens-Daniel Herzog ist eine Koproduktion mit den Osterfestspielen in Salzburg, dem Tokio Bunka Kaikan sowie dem New National Theatre in der japanischen Hauptstadt und hatte im April 2019 in Salzburg Premiere.