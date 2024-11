American Football hat in Berlin durchaus eine gewisse Tradition. Sportsenatorin Iris Spranger möchte aber noch mehr: regelmäßige Spiele der Eliteliga NFL. Das erste könnte es schon 2025 geben.

Senat berät über American Football und Personal an Schulen

American Football in Berlin

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hofft auf mehr American-Football-Spiele in Berlin (Archivfoto).

Berlin - Über die Chancen Berlins, in der Welt des American Football künftig eine größere Rolle zu spielen, berät der Senat am Dienstag (10.00 Uhr). Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) informiert die übrigen Senatsmitglieder über den Stand der Dinge. Die US-amerikanische Elite-Football-Liga NFL plant, 2025 mit einem Saisonspiel ins Berliner Olympiastadion zu kommen.

Senat will sich um NFL-Spiele bewerben

NFL-Chef Roger Goodell hatte am Samstag entsprechende Pläne bestätigt. Berlin hatte bereits Interesse, auch an einer langfristigen Zusammenarbeit gezeigt. Spranger will eine Vorlage für ein offizielles Bewerbungsverfahren einbringen, über die der Senat beschließen soll.

Außerdem beschäftigt sich der Senat mit der personellen Ausstattung der Berliner Schulen. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch legt den entsprechenden Jahresbericht für 2023 vor.

Ein weiteres Thema soll die Schaffung von Wohnraum für Obdachlose sein. Auch in dem Fall werden bei der Senatssitzung die Zahlen aus dem Vorjahr präsentiert.