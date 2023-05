Berlin - Der neue schwarz-rote Senat beschäftigt sich am Dienstag (10.00 Uhr) unter anderem mit der Zahl der Leitungsstellen an der Spitze der Senatsverwaltungen. Dabei geht es auch ums Geld: Schwarz-Rot will mehr solche Spitzenjobs schaffen und die Gehälter für die Büroleitungen der Senatsmitglieder erhöhen. Bei der zweiten regulären Sitzung nach der Vereidigung der Senatsmitglieder vor knapp zwei Wochen will Finanzsenator Stefan Evers (CDU) die Details dafür vorstellen.

Mehrere Medien hatten über die Vorlage aus der Finanzverwaltung berichtet, die allerdings am Montag noch einmal überarbeitet wurde. Laut der „Berliner Morgenpost“ sorgt der Plan verwaltungsintern für Unruhe. Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch sagte der Zeitung: „Man bekommt allmählich das Gefühl, dass für die SPD die Senatsbildung vor allem ein Versorgungsprojekt für die eigenen folgsamen Leute ist und die CDU sich ihre Regierungsmannschaft offenbar zusammenkaufen muss.“

Ebenfalls ein Thema sind die Herausforderungen bei der Unterbringung weiterer Flüchtlinge in Berlin. Für Mittwoch ist ein Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik im Kanzleramt geplant. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat aus diesem Anlass bereits mehr Geld vom Bund für die Versorgung von Geflüchteten gefordert. Berlin zähle seit Jahren zu den Städten mit der höchsten Aufnahmequote, sagte er dem „Spiegel“. Die Verteilung der Geflüchteten müsse fair geregelt werden.