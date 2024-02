Die aufgehende Sonne wird in spiegelnden Fassadenelementen des Paulinums der Universität Leipzig reflektiert.

Leipzig - Der Senat der Universität Leipzig hat eine Erklärung gegen Demokratiefeindlichkeit und Rechtsextremismus verabschiedet. Die Hochschule will damit nach eigenen Angaben entschieden Position beziehen gegen Angriffe auf die Demokratie. „Hass und Ausgrenzung bringen keine Lösungen hervor. Sie führen zur Angst vor Diskriminierung und lähmen Innovation“, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. „Wir rufen dazu auf, innerhalb und außerhalb der Universität die Grundwerte der Demokratie jederzeit zu verteidigen und sich gegen Rechtsextremismus zu engagieren.“