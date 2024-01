Bremen - Mit einer Million Euro Soforthilfe will der Bremer Senat Betroffene in Hochwasserregionen unterstützen. „Es gibt viele Haushalte und meist landwirtschaftliche Betriebe in den Überschwemmungsgebieten Borgfelds und in Timmersloh, die von dem Hochwasser hart getroffen wurden“, teilte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag mit. „Diese Menschen lassen wir nicht im Stich und leisten mit der Soforthilfe schnelle und unbürokratische Hilfe.“

Der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft muss dem Beschluss des Senats noch zustimmen. „Der Senat wird bei akuten Notfällen helfen“, betonte auch Finanzsenator Björn Fecker (Grüne). Die Einzelheiten sollen in den nächsten Tagen noch mit Niedersachsen abgestimmt werden, hieß es weiter.

Anfang Januar hatten das Bremer Finanz- und das Innenressort schon Hilfen versprochen. So sollen Betroffene in Hochwassergebieten mit kostenlosen Bautrocknern unterstützt werden. Außerdem werde die Bremer Feuerwehr nach dem Ende der Hochwasserlage anbieten, vollgelaufene Keller in den Überschwemmungsgebieten auszupumpen.