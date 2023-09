Berlin/Schönefeld - Der Berliner Senat reist zu seiner nächsten Sitzung nach Brandenburg. Sie ist am Dienstag am Flughafen BER in Schönefeld geplant, wie die Senatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Der Senat will sich dort über die Entwicklung des BER informieren. Auch die nach der Sitzung übliche Senatspressekonferenz soll am Flughafen stattfinden. An ihr nehmen der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Flughafen-Chefin Aletta von Massenbach teil.

Berlin ist neben Brandenburg und der Bundesrepublik Deutschland einer der Gesellschafter der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Aus Sicht des Berliner Senats ist der Hauptstadtflughafen für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Metropolregion von entscheidender Bedeutung. Wegner war bereits wenige Wochen nach Amtsantritt zu einem offiziellen Termin am BER. Damals startete eine neue Flugverbindung nach Washington. Berlins Wirtschaftsverwaltung hält genau wie die Flughafengesellschaft mehr Angebote auf der Langstrecke für notwendig, nicht nur in die USA, sondern etwa auch nach Asien.

Für Dienstag hat der Senat außerdem angekündigt, Beschlüsse zur Unterbringung von Geflüchteten zu fällen. Unter anderem sollen die Kapazitäten auf Berlins ehemaligen Flughäfen in Tegel und Tempelhof ausgeweitet und deutlich mehr Plätze in Hostels und Hotels genutzt werden.