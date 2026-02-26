Ursprünglich sollte der Görlitzer Park ab Jahresbeginn nachts geschlossen werden. Die Bauarbeiten an den Eingängern dauerten länger. Nun soll es ab März so sein. Senatorin Bonde nannte den 1. März.

Der Görlitzer Park soll laut Senat während der Nacht ab dem 1. März geschlossen werden.

Berlin - Die geplante nächtliche Schließung des Görlitzer Parks in Berlin-Kreuzberg ist von der zuständigen Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) ab Sonntag angekündigt worden. Die Bauarbeiten an den neuen Zaunstücken und Eingangstoren seien beendet, „so dass wir ab dem 1. März den Görlitzer Park nachts schließen werden“, sagte Bonde in der Sitzung des Abgeordnetenhauses.

Das gelte im Winter von 22.00 bis 6.00 Uhr und in den Sommermonaten von 23.00 bis 6.00 Uhr morgens. Diese Öffnungszeiten sollen an allen Eingängen „sichtbar und verständlich“ ausgehängt werden, sagte Bonde. Zuständig für die Schließung und Öffnung der Tore sei ein privater Wachdienst. Er solle auch die Tore sichern, nachts im Park unterwegs sein und Menschen zum Verlassen auffordern. Bei Bedarf werde er auch das Ordnungsamt oder die Polizei informieren.

Mit der umstrittenen und seit mehreren Jahren diskutierten Schließung in der Nacht wollen Polizei und Senat den Drogenhandel zurückdrängen und die Begleitkriminalität reduzieren. Mehrere linke Initiativen protestieren gegen die Pläne und rufen zum Widerstand auf.