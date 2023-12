Berlin - Wegen der Böllerwürfe auf Polizisten in der letzten Silvesternacht in Berlin-Neukölln und aktueller Auseinandersetzungen zum Nahost-Krieg plant die Polizei nach Medienberichten dort offenbar eine weitere Verbotszone für Feuerwerk. Demnach sollen Böller und Raketen am Anfang der Sonnenallee ab dem Hermannplatz und in Seitenstraßen untersagt werden, berichtete unter anderem der „Tagespiegel“. Böllerverbote gab es schon in den letzten Jahren in Schöneberg und auf dem Alexanderplatz.

Am Freitagnachmittag will Innensenatorin Iris Spranger (SPD) die Innenpolitiker aller Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus über die Vorbereitungen für die anstehende Silvesternacht und die Maßnahmen zur Verhinderung erneuter Gewaltausbrüche informieren.

Für Absperrungen und Kontrollen von Verbotszonen müssen viele Polizisten bereit gestellt werden. Zudem kann die Polizei das Ausweichen auf die Umgebung kaum verhindern. Sonnenallee und Hermannplatz zählten schon in den vergangenen Jahren zu Orten, wo ab dem frühen Abend zahlreiche erlaubte und verbotene Böller explodierten und Raketen quer über die Straße und auch auf Autos abgeschossen wurden. Außerdem konzentrierten sich dort nach dem islamistischen Terrorangriff auf Israel im Oktober aggressive Demonstrationen für Palästina und gegen Israel. Das Thema könnte auch in der Silvesternacht eine Rolle spielen.

Spranger hatte angekündigt, dass in der Nacht deutlich mehr Polizisten als vor einem Jahr im Einsatz sein sollten, um Krawalle in manchen Problemkiezen wie vor einem Jahr zu verhindern. Politik und Polizei rechnen aber auch in diesem Jahr wieder mit aufgeheizter Stimmung in Nord-Neukölln, Gropiusstadt, der High-Deck-Siedlung und Teilen von Schöneberg, Gesundbrunnen oder auch Spandau. Daher laufen die umfangreichen Vorplanungen für den Jahreswechsel seit Monaten. Besonders der Schutz der Feuerwehr soll eine größere Rolle spielen.