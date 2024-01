Berlin - Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat für die nächste Silvesternacht 2024/2025 erneut ein großes Polizeiaufgebot angekündigt, wenn das nötig sein sollte, um Krawalle möglichst zu unterbinden. „Wenn es die Situation wieder verlangt, dass wir viele Einsatzkräfte auf die Straße bringen, dann werden wir es tun“, sagte Spranger am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. „Wenn es nötig ist, wird das passieren. Dann werden wir das auch wieder machen.“

Rund 3200 Polizisten aus Berlin und anderen Bundesländern waren in der vergangenen Silvesternacht in der Hauptstadt zusätzlich auf den Straßen im Einsatz. Dazu kamen 500 Bundespolizisten auf den Bahnhöfen sowie 1000 Polizisten in Streifenwagen und in den Polizeiwachen.

Der SPD-Innenpolitiker Martin Matz betonte aber auch, man müsse schon auch klären, wie man die hohe Zahl der Polizisten wieder senken könne. Ein Dauerzustand solle so ein massiver Einsatz nicht sein.

Tatsächlich hatte es in der Silvesternacht weniger Angriffe auf Feuerwehr und Polizei gegeben - aber dennoch viele Krawalle, Gewalt und Verletzte. Die Polizei zählte 1328 für Silvester typische Straftaten. Darunter waren 73 Angriffe auf Polizisten. 27 Polizisten wurden verletzt, 12 von ihnen durch Feuerwerkskörper.

Dazu kamen 157 Körperverletzungen, rund 300 Verstöße gegen das Waffengesetz, 139 Sachbeschädigungen und 69 Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Zahlreiche Autos wurden angezündet, Busse und BVG-Mitarbeiter angegriffen und Dutzende Bushaltestellen zerstört. Insgesamt 788 Verdächtige wurden in der Silvesternacht vorläufig festgenommen oder identifiziert.