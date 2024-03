Dresden - Betrüger haben in Dresden einen sechsstelligen Geldbetrag von einem 73-Jährigen erbeutet. Sie hätten den Mann angerufen und ermuntert, in eine vermeintliche Geldanlage zu investieren. Dabei hätten sie ihm vorgegaukelt, die Einzahlungen würden sich in kurzer Zeit vervielfachen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Senior ließ sich darauf ein. Erst als die Rückzahlung angestanden hätte, habe er den Betrug bemerkt.