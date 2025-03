Dresden - Beim Ausparken in Dresden hat ein Senior einen Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, rammte der 83-Jährige ein anderes Fahrzeug, fuhr gegen eine Mauer und stieß einen Anhänger an. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstag niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.