Ein Pfleger findet einen 82-Jährigen mit schweren Verletzungen in dessen Wohnung in Gropiusstadt. Später stirbt der Mann.

Senior stirbt an Verletzungen - Mordkommission ermittelt

Berlin - Nach dem Tod eines 82-Jährigen im Berliner Ortsteil Gropiusstadt (Neukölln) ermittelt die Mordkommission. Ein Pfleger fand den Mann am Mittwochvormittag mit schweren Verletzungen in seiner Wohnung, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Berlin mitteilten. Rettungskräfte brachten den 82-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er später starb. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine näheren Informationen.