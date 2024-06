Breddorf - Ein 84 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in einer Lagerhalle in Breddorf (Landkreis Rotenburg/Wümme) gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fiel der Senior am Dienstagnachmittag von einem Traktor und erlitt im weiteren Verlauf eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach auf einem Privatgelände. Weitere Informationen zum Unfallhergang lagen der Polizei zunächst nicht vor.