Raguhn-Jeßnitz - Ein 84 Jahre alter Mann ist in Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) mit seinem Krankenfahrstuhl gestürzt und schwer verletzt worden. Der Senior wurde nach dem Unfall am Samstag per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sei er mit dem Fahrstuhl auf der Straße unterwegs gewesen. Warum sein Gefährt zu Fall kam, war zunächst unklar. Hinter ihm fuhr den Angaben zufolge ein Rettungswagen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.