Drei Menschen sind nach einem Unfall bei Zwickau schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden. (Symbolbild)

Zwickau - Drei Menschen sind bei einem Unfall nahe Zwickau schwer verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Autofahrer missachtete ersten Ermittlungen zufolge am Montagabend beim Abbiegen die Vorfahrt eines Mopedfahrers, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß in Mülsen (Landkreis Zwickau) sind demnach sowohl der Pkw-Fahrer als auch der 33-jährige Mopedfahrer und sein Sozius schwer verletzt worden. Sie wurden in eine Klinik gebracht.