In Asendorf kommt eine 86-Jährige mit einem Auto von der Straße ab. Der Pkw prallt gegen zwei Bäume. Die Folgen sind erheblich.

Asendorf - Nach dem schweren Unfall im Landkreis Diepholz hat sich der Zustand der 86-Jährigen und des 90-Jährigen im Krankenhaus verbessert. Akute Lebensgefahr bestehe nicht mehr, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Die 86-jährige Autofahrerin und ihr 90 Jahre alter Beifahrer waren am Donnerstag in der Gemeinde Asendorf lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam die Fahrerin mit dem Wagen aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen zwei Bäume.