Berlin - Eine 79-jährige Frau ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Köpenick ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner am Dienstagvormittag dunklen Rauch, der aus dem Küchenfenster stieg und riefen die Einsatzkräfte. Zudem begannen sie mit ersten Löscharbeiten. Feuerwehrleute löschten den Brand und verhinderten eine weitere Ausbreitung. In dem Haus fanden sie dann die Bewohnerin leblos auf, ein Notarzt konnte nach Angaben der Feuerwehr nur noch den Tod feststellen. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei an.