Dieser kuriose Einsatz wird wohl selbst die Polizei zum Staunen gebracht haben: Eine Seniorin bretterte durch einen Carport und landete anschließend in einem Pool.

Seniorin landet nach Drogen-Fahrt in einem fremden Pool

Diese Fahrt endete im Pool: Eine Seniorin verwechselte ihren Angaben nach Gas und Bremse, fuhr deswegen durch einen Carport und landete in einem fremden Pool.

Heilbad Heiligenstadt/DUR. In Heilbad Heiligenstadt im Landkreis Eichsfeld in Thüringen ist am Donnerstag eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn geraten und auf einem anliegenden Grundstück zum Stehen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, durchbrach die Seniorin mit ihrem Auto einen Carport und bretterte auf ein Grundstück.

Das ist jedoch nicht das Ende des Unfalls. Nachdem die Frau durch den Carport gerast war, fuhr sie in den dahinter befindlichen Pool. Doch wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Lesen Sie auch: Dreist oder alt? 87-jähriger Golf-Fahrer fährt in Burg Radfahrer an und dann einfach weiter

Gas und Bremse verwechselt? Polizei findet wahren Grund für den Unfall

Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatte die Seniorin offenbar Gas und Bremse verwechselt. Den Beamten an der Unfallstelle kam diese Erklärung aber sehr dubios vor - und sie sollten Recht behalten. Der im Anschluss durchgeführte Drogentest fiel positiv aus.

Auch interessant: Tieflader rammt Bahnübergang: Zugausfall zwischen Magdeburg und Haldensleben

In der Folge musste die Opel-Fahrerin eine Blutprobe abgeben. Zusätzlich wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Laut der Polizei beträgt der durch den Crash entstandene Sachschaden mehrere tausend Euro.