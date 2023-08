Seniorin fährt dreijähriges Mädchen auf Laufrad an

Weyhe - Eine 80-Jährige hat mit ihrem Auto im Landkreis Diepholz ein drei Jahre altes Mädchen auf einem Laufrad angefahren und ist danach weitergefahren. Das Kind blieb unverletzt. Die Seniorin war am Montag in Weyhe mit ihrem Wagen aus einer Tiefgarage gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei übersah sie laut den Beamten die Dreijährige auf dem Laufrad. Das Rad wurde bei dem Unfall zerstört, das Mädchen entging den Angaben zufolge nur knapp dem Zusammenstoß.

Die Seniorin fuhr danach von der Unfallstelle weg, ohne sich weiter zu kümmern. Eine Zeugin erkannte die 80-Jährige jedoch. Die Seniorin muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.