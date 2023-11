Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Zwickau - Nach einem Sex-Angriff auf eine betagte Seniorin in Reichenbach (Vogtlandkreis) muss sich seit Freitag ein 49-Jähriger vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet auf schwere sexuelle Nötigung mit Todesfolge. Laut Staatsanwaltschaft hat der Pakistaner im Februar versucht, die 93-Jährige in ihrer Wohnung zum Sex zu zwingen. Dabei habe er sie gewürgt, gebissen und sich auf sie gelegt. Zum Geschlechtsverkehr sei es nicht gekommen, weil sich die Frau massiv wehrte. Doch wurde sie erheblich verletzt und erlitt mehrere Brüche. Infolge der Verletzungen sei sie an einer Lungenentzündung erkrankt und zwei Monate nach dem Angriff gestorben.

Die Anklage beschuldigt den einschlägig vorbestraften Mann, die Frau körperlich schwer misshandelt und den Tod des Opfers verursacht zu haben. Außerdem wird ihm Diebstahl zur Last gelegt. Zum Prozessauftakt am Landgericht Zwickau hat er sich nach Gerichtsangaben nicht näher zu den Vorwürfen geäußert. Für das Verfahren sind derzeit drei weitere Verhandlungstermine geplant.