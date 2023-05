Pouch - Bei einem Unfall in Pouch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine 86-jährige Frau ums Leben gekommen, die in einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde sie am Freitag auf einer Kreuzung von einem 52 Jahre alten Autofahrer angefahren, der mit seinem Wagen gerade abbiegen wollte. Warum er dabei die 86-Jährige erfasste, ist noch unklar und wird nun von der Polizei untersucht. Die Seniorin sei im Krankenhaus gestorben, nachdem sie bei dem Unfall aus ihrem Gefährt gestürzt war, hieß es von der Polizei.