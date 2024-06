Pirna - Eine 88-Jährige ist in Pirna von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die Seniorin überquerte am Dienstagmittag zu Fuß die Straße bei einem Supermarkt, wie die Polizei Dresden am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde die Frau den Angaben zufolge von einem Auto erfasst, das in Richtung Pratzschwitz fuhr. Zum näheren Hintergrund des Unfalls ermitteln die Beamten.