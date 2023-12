Bösenbrunn - Eine Seniorin und ihr elf Jahre alter Beifahrer sind bei einem Autounfall im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Am Montagmittag sei die 67 Jahre alte Fahrerin von einer Landstraße bei Bösenbrunn abgekommen und gegen einen Betoneinsatz im Straßengraben gestoßen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Demnach wurden die Fahrerin und ihr Beifahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum die 67-Jährige von der Fahrbahn abkam, sei noch unklar, so der Sprecher.