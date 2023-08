Berlin - Eine Autofahrerin hat mit ihrem Wagen beim Verlassen des Parkhauses eines Einkaufszentrums in Berlin-Waidmannslust eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Die 80 Jahre alte Seniorin kam nach dem Unfall am Montagnachmittag auf dem Zabel-Krüger-Damm im Norden der Stadt mit Kopfverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt.

Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte die 80-Jährige an einer nicht für Fußgänger vorgesehenen Stelle die Straße in Richtung des Zentrums. Die 35 Jahre alte Fahrerin bog aus der Ausfahrt links auf den Zabel-Krüger-Damm und fuhr gegen die Frau. Die Seniorin stürzte in der Folge auf die Fahrbahn, wie es hieß.